Украина хочет легализовать брак с 14-летними девочками

Верховная рада Украины обсуждает инициативу по снижению допустимого возраста для вступления в брак для девушек с 16 до 14 лет. Регистрировать отношения с юными девочками можно будет только по решению суда и в случае их беременности, сообщает РИА Новости .

Проект обновленного Гражданского кодекса гласит, что лицо, достигшее 16 лет, может получить разрешение на брак по решению суда, если это отвечает его интересам. В случае беременности или рождения ребенка женщиной, такое право может быть предоставлено и в 14 лет. Важно отметить, что окончательное решение о возможности заключения брака в возрасте 14 или 16 лет будет принимать исключительно судебная инстанция.

В начале июля 2025 года агентство УНИАН, ссылаясь на данные министерства социальной политики Украины, сообщало о значительном сокращении трудоспособного населения страны на 40% по сравнению с 2021 годом. По информации ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона украинцев покинули территорию государства. Организация отмечает, что некоторые регионы практически обезлюдели, так как молодежь уехала, а остались преимущественно люди пожилого возраста.

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский признал масштабную проблему оттока населения и объявил о создании нового министерства, занимающегося вопросами возвращения граждан, покинувших страну.

Как подчеркнула в беседе с испанским изданием Pais социолог из украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация в Украине представляет собой серьезную проблему, и страна находится в числе лидеров по темпам сокращения численности населения. В конце января Министерство юстиции Украины сообщило о том, что в 2024 году смертность в стране превысила рождаемость в 2,8 раза.

