Политик Царев считает, что Украина «далека от истощения» на сегодняшний день

Политик Олег Царев заявил, что Украина не находится на грани истощения и «не следует ожидать скорого краха». По его словам, «денег у них (киевского режима — ред.) хватит с учетом последнего кредита на два года войны», сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что текущая ситуация на Украине далека от критической, и призвал не заниматься самоуспокоением в ожидании быстрой победы.

Царев отметил, что, хотя российские военные и продвигаются более быстро, освобождение только Донбасса займет больше года. Он также указал на способности ВСУ противостоять наступлению.

«Мы видим, что ВСУ способны еще и огрызаться, не все так просто. И они говорят даже о каких-то контратаках», — сказал Царев в эфире телеканала «Первый Севастопольский».

Кроме того, он прокомментировал удары российской авиации по энергетической инфраструктуре Украины, отметив, что хотя «города гаснут», это не сильно сказывается на фронтовой ситуации.

Говоря о текущем положении президента Украины Владимира Зеленского, Царев подчеркнул: «Зеленского загнали в угол? Нет, не загнали». Он добавил, что Киев не находится в таком положении, когда фронт может «посыпаться со дня на день», и что даже в экономическом плане ситуация в стране не является критической.

