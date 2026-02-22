сегодня в 07:47

Уиткофф пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие недели

Спецпосланник США Стив Уиткофф пообещал, что скоро можно будет услышать хорошие новости по вопросу урегулирования украинского конфликта, сообщает «Царьград» .

Он поговорил на данную тему с Ларой Трамп на Fox News

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — сказал Уиткофф.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ — США — Украина. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.

