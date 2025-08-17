Уиткофф: необходимости в прекращении огня на Украине нет, обсуждается мир

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что сейчас практически нет необходимости в прекращении огня на Украине, так как уже обсуждается договоренность о мирном урегулировании конфликта, сообщает ТАСС .

Он отметил, что прекращение огня — договор, который предваряет мирную сделку. А на Аляске президент США Дональд Трамп добился многих побед.

«Главная цель — мирная сделка», — подчеркнул Уиткофф.

По его словам, на саммите на Аляске лидеры США и РФ говорили в том числе и о гарантиях безопасности для Украины, возможности ее вступления в ЕС.

Уиткофф также добавил, что Россия и Штаты добились «эпического успеха» на прошедшем саммите в Анкоридже, результаты превзошли все ожидания. При этом и Европа признала, что встреча президентов двух стран позволила добиться сильного прогресса в урегулировании конфликта.