Уиткофф и Рубио контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с РФ, так и с Украиной по поводу предложенного Соединенным Штатами плана урегулирования конфликта, сообщает ТАСС .

По ее словам, работа над планом ведется на протяжении последнего месяца.

«Они взаимодействуют с обеими сторонами — Россией и Украиной — на равной основе», — отметили в Белом доме.

Ранее портал Axios сообщил о проведении США «закрытых переговоров» с Россией, направленных на разработку нового мирного плана, содержащего 28 пунктов, распределенных по четырем категориям: мир, гарантии для Украины, европейская безопасность и будущие отношения между сторонами и США.

Согласно данным зарубежных СМИ, план предусматривает в том числе передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, а также фактическую заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и официальное признание российского статуса Крыма и Донбасса.

Также в мирном соглашении есть пункты о сокращении объемов американской военной помощи и численности украинских вооруженных сил, введение запрета на размещение иностранных войск на территории Украины и ограничение арсенала Киева оружием, не способным достигать территории России.

