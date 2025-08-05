Уитакер: новые санкции против РФ станут «очевидным» следующим шагом США

Политика

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что новые санкции США против РФ станут «очевидным» следующим шагом со стороны Соединенных Штатов и попыткой завершить конфликт на Украине, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил он.

Ранее Трамп  заявлял  о готовности рассмотреть жесткие меры, включая 100%-ные пошлины для России и ее партнеров, если в течение 10 дней (срок был сокращен с 50 дней) не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса. При этом сам президент скептически оценил целесообразность 500%-ных тарифов, назвав их «бессмысленными».

Сенатор Рэнд Пол предупредил, что принятие законопроекта ударит в первую очередь по экономике США, а также подорвет стратегические интересы страны. Демократы, в свою очередь, сомневаются, что Трамп воспользуется предоставленными полномочиями в полной мере.