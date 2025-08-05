Уитакер: новые санкции против РФ станут «очевидным» следующим шагом США

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что новые санкции США против РФ станут «очевидным» следующим шагом со стороны Соединенных Штатов и попыткой завершить конфликт на Украине, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец войне», — отметил он.

Ранее Трамп заявлял о готовности рассмотреть жесткие меры, включая 100%-ные пошлины для России и ее партнеров, если в течение 10 дней (срок был сокращен с 50 дней) не будет прогресса в урегулировании украинского кризиса. При этом сам президент скептически оценил целесообразность 500%-ных тарифов, назвав их «бессмысленными».

Сенатор Рэнд Пол предупредил, что принятие законопроекта ударит в первую очередь по экономике США, а также подорвет стратегические интересы страны. Демократы, в свою очередь, сомневаются, что Трамп воспользуется предоставленными полномочиями в полной мере.