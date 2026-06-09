Угроза режиму: зачем талибы запретили смартфоны?

Запрет на использование смартфонов в рядах движения «Талибан» связан не столько с технологиями, сколько с желанием усилить контроль над информацией и ограничить доступ к нежелательному контенту, сообщил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Талибы стремятся установить жесткий контроль над информацией и поддерживать консервативную исламскую идеологию. Смартфоны открывают доступ к контенту, который может противоречить их ценностям, включая развлекательный, светский и, по их мнению, „развращающий“ контент. Также смартфоны оснащены камерами, микрофонами и GPS, что потенциально может быть использовано против талибов», — сказал Толкачев.

Он добавил, что смартфоны могут передавать информацию внешним силам, противникам режима или даже журналистам. Запрет на смартфоны минимизирует риск таких утечек.

«Социальные сети и доступ к информации из внешнего мира могут подрывать идеологическую базу талибов и их контроль над общественным мнением, а запрет на смартфоны ограничивает этот доступ. Стоит учесть, что в некоторых регионах Афганистана может быть слабая инфраструктура для обеспечения безопасности данных, что делает использование смартфонов рискованным», — отметил эксперт.

По его словам, вероятно, это также символический шаг, направленный на дистанцирование от прежнего режима, который более активно использовал современные технологии.

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