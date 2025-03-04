Удар по боеспособности ВСУ: Киев стал заложником геополитических интересов США

Украинская армия критически зависит от западной военной помощи — не только в плане техники и боеприпасов, но и в вопросах разведки, обучения, логистики и координации, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Прекращение или значительное сокращение поставок американского оружия нанесет серьезный удар по боеспособности Киева. Украинская армия критически зависит от западной военной помощи — не только в плане техники и боеприпасов, но и в вопросах разведки, обучения, логистики и координации. Без постоянных поставок вооружения и финансовой поддержки ВСУ столкнутся с острой нехваткой ресурсов, что значительно снизит их возможности на поле боя», — сказал Косоруков.

Он добавил, что в этом смысле Киев оказался заложником геополитических интересов Вашингтона: без внешней подпитки его военный потенциал резко ослабнет.

«Президент Украины Владимир Зеленский уже демонстрирует попытки смягчить риторику и угодить американской администрации, но публичных извинений ожидать не стоит. Его политическая карьера внутри страны во многом держится на образе бескомпромиссного лидера, и официальное признание ошибок могло бы подорвать его позиции», — пояснил политолог.

Косоруков уточнил, что за закрытыми дверями Зеленский, вероятно, будет делать все возможное, чтобы восстановить отношения с США, включая дипломатические уступки и кулуарные договоренности.

«Вопрос в том, насколько американский истеблишмент готов идти ему навстречу, учитывая, что интерес к Украине в Вашингтоне заметно ослаб», — заключил эксперт.