Учреждение для строительства и совершенствования войск РЭБ появится в России

В России решили создать специальное учреждение, в котором будут проводить военно-научные исследования в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оно также будет направлено на создание профильных войск, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Такое решение принял министр обороны РФ Андрей Белоусов. До этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений военного ведомства.

Создание такой организации положительно повлияет на потенциал научной школы в системе РЭБ и обеспечит решение технических и прикладных вопросов. Таким образом разработки по перспективным направлениям отрасли ускорятся, их оперативно поставят в войска.

