Руководитель Института этнологии и антропологии РАН, академик Валерий Тишков, направил обращение к президенту России Владимиру Путину с настоятельной просьбой взять под защиту сохранившийся фрагмент оборонительной линии времен Второй мировой войны под Звенигородом, сообщает «Царьград» .

Тишков заявил об этом в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям под председательством президента. Ученый подчеркнул, что данное обращение поддержано подписями около двух тысяч граждан, проживающих в Москве и западном Подмосковье.

По его мнению, этот участок обладает огромным историческим значением и является важным памятным местом, но в последнее время ему угрожает активное строительство. В связи с приближающимся 85-летием битвы за Москву, Тишков предложил дать поручение правительствам Москвы и Московской области рассмотреть возможность сохранения этого рубежа.

5 ноября президент России заявил, что страны Запада на протяжении многих веков стремятся к разделу России и «нанесению нам того самого стратегического поражения».

