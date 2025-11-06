Ученый попросил Путина сохранить рубеж обороны Москвы под Звенигородом
Фото - © РИА Новости
Руководитель Института этнологии и антропологии РАН, академик Валерий Тишков, направил обращение к президенту России Владимиру Путину с настоятельной просьбой взять под защиту сохранившийся фрагмент оборонительной линии времен Второй мировой войны под Звенигородом, сообщает «Царьград».
Тишков заявил об этом в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям под председательством президента. Ученый подчеркнул, что данное обращение поддержано подписями около двух тысяч граждан, проживающих в Москве и западном Подмосковье.
По его мнению, этот участок обладает огромным историческим значением и является важным памятным местом, но в последнее время ему угрожает активное строительство. В связи с приближающимся 85-летием битвы за Москву, Тишков предложил дать поручение правительствам Москвы и Московской области рассмотреть возможность сохранения этого рубежа.
5 ноября президент России заявил, что страны Запада на протяжении многих веков стремятся к разделу России и «нанесению нам того самого стратегического поражения».
