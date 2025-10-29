Участвовавший в СВО депутат пригрозил россиянину «обнулением» за обидное слово

Депутат Верховного совета Хакасии и участник СВО Александр Пащенко пригрозил «обнулением» жителю, который раскритиковал местные власти и «депутатов-пустышек» из-за проблемы с бродячими собаками. Сам народный избранник считает, что отвечал неагрессивно, а его оппонент — «провокатор и манипулятор», сообщили «Осторожно, новости» .

Все началось с того, что жители хакасского Саяногорска пожаловались в районном чате на обилие безнадзорных псов. В дискуссию вступил депутат Пащенко, заявивший, что проблему получится решить, если зоозащитники не будут вмешиваться в ситуацию.

Один из пользователей ответил парламентарию и написал, что «ответственность за невыполнение федерального закона лежит на местной власти, в том числе и депутатах-пустышках». Пащенко, прочтя сообщение, посоветовал жителю общаться так «со своими родственниками», предупредив, что «за такие слова обнуляют на фронте».

«Ты, родной, решил, раз я депутат, значит, на задних лапках буду прыгать и терпеть быдлячее отношение к себе? Ты одно забыл или не знал, я депутатом пришел не с высших партийных школ, а прямиком с фронта, где за такие слова, что ты лепишь, обнуляют, и к себе такого отношения не потерплю», — парировал законодатель.

Позже Пащенко пояснил журналистам, что ответил комментатору, потому что заступался за себя и коллег. По словам политика, его обидчик — «лежебока диванный», который называл депутатов «трусами и пустышками».

«Какое право он имел так меня называть? Я, в отличие от него, хотя бы две войны прошел, а не то что этот лежебока диванный», — рассказал участник СВО.

