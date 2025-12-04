Участница Русия: нацпремия «Дигория» — шанс молодым политологам заявить о себе
Формат IV Национальной премии «Дигория» позволяет молодым политологам работать рядом с ведущими учеными страны, разрабатывать исследования под их руководством, сообщила РИАМО участница премии Натэлла Русия.
«Мне кажется, здорово, что „Дигория“ — это часть большой экосистемы: и ДНК России, и Экспертного института социальных исследований, который выделяет гранты на исследования социально-гуманитарного профиля. Мне кажется, это чрезвычайно полезно, потому что эксперты все это время находятся вместе с участниками в очень плотном взаимодействии», — сказала Русия.
Она добавила, что, независимо от направления — политические исследования или экспертиза, все делается совместно, и проекты, несмотря на короткие сроки, получаются достаточно хорошего качества.
«Из того, что я видела, например, в направлении политических исследований, там ребята самостоятельно проектировали архитектуру исследования, оперативно проводили работу на базе одного из ведущих вузов Москвы, анализировали результаты на месте, интерпретировали их. И все — под руководством топовых ученых. Такая площадка — это отличная возможность для молодых заявить о себе», — поделилась участница.
