«Мне кажется, здорово, что „Дигория“ — это часть большой экосистемы: и ДНК России, и Экспертного института социальных исследований, который выделяет гранты на исследования социально-гуманитарного профиля. Мне кажется, это чрезвычайно полезно, потому что эксперты все это время находятся вместе с участниками в очень плотном взаимодействии», — сказала Русия.

Она добавила, что, независимо от направления — политические исследования или экспертиза, все делается совместно, и проекты, несмотря на короткие сроки, получаются достаточно хорошего качества.

«Из того, что я видела, например, в направлении политических исследований, там ребята самостоятельно проектировали архитектуру исследования, оперативно проводили работу на базе одного из ведущих вузов Москвы, анализировали результаты на месте, интерпретировали их. И все — под руководством топовых ученых. Такая площадка — это отличная возможность для молодых заявить о себе», — поделилась участница.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.