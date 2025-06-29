Участники протеста в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Участники протеста в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне. Об этом заявила председатель Скупщины (спикер парламента) и экс- премьер Ана Брнабич, сообщает РИА Новости.

«Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это Сербия», — написала в соцсети X.

В Белграде начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что протестующие пытаются пробить кордон жандармерии со щитами. В сторону полицейских летят фаеры и бутылки. Участники протеста взрывают петарды.