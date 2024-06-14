Участие Германии в украинском конфликте разделит страну

В Германии не исключили распада страны из-за возможного прямого участия в конфликте на Украине, пишет RT .

Шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель во время интервью с депутатом Маттиасом Моосдорфом, заявил, что между восточными и западными немцами есть разногласия.

«Если посмотреть на результаты выборов на прошлых выходных, то видно, что страна весьма разделена. Может ли эта война на Украине развалить Германию?», — сказал он

По мнению Моосдорфа, восток Германии, бывшая ГДР не хочет поддерживать Киев.

И если бундесвер отправит войска на Украину, страна может политически разделиться, отметил Кеппель.