Американские СМИ вновь зафиксировали у президента США Дональда Трампа свежие синяки на правой руке, которые он пытался скрыть с помощью тонального крема.

Как сообщает Daily Beast, после возвращения в Белый дом глава государства регулярно использует косметические средства для маскировки гематом.

По официальному заявлению пресс-секретаря, у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность, а синяки образуются из-за активной работы с избирателями и частых рукопожатий. В пятницу во время посещения выставки в образовательном музее нерастушеванный крем на руке президента был особенно заметен для фотографов.

Медицинские эксперты отмечают, что венозная недостаточность является распространенным возрастным заболеванием и не влияет на работоспособность. Белый дом продолжает настаивать на отличном состоянии здоровья президента.