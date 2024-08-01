У Пескова спросили, каким VPN он пользуется

Песков не стал раскрывать, какой VPN-клиент он использует

Таким образом представитель Кремля отреагировал на просьбу корреспондента издания посоветовать россиянам приложение для обхода блокировок.

«Нет, тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, много предложений на этот счет», — сказал он.

При этом Песков также прокомментировал сообщения о сбоях в работе видеохостинга YouTube на территории России. По словам пресс-сека президента, у него лично платформа функционирует в штатном режиме.

1 августа в России пользователи жаловались на сбои в работе видеохостинга YouTube. По данным СМИ, большинство жалоб на «лаги» в работе платформы были из Москвы.