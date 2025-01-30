У министерства культуры и нацполитики Кузбасса сменился координатор

Координировать деятельность министерства культуры и нацполитики Кемеровской области будет зампред правительства региона Антон Пятовский, сообщает Сiбдепо .

Постановление о новом назначении подписал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации региона, координацию деятельности министерства культуры и национальной политики теперь осуществляет заместитель председателя правительства Кемеровской области по вопросам образования, науки и молодежной политики.

Пятовский сменил на этом посту зампреда правительства Кузбасса Сергея Алексеева, который ранее курировал работу регионального Минкультуры.