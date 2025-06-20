«У меня теперь проблемы?»: модератор на ПМЭФ занервничал после ответа Путина

Путин на ПМЭФ ответил на вопрос о записках и заставил модератора «понервничать»

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2025 ответил на вопрос журналиста и модератора пленарной сессии Надима Котейша, заметившего, что политик делал записи во время ответа главы Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер сказал: «У нас каждый шаг записан», сообщают РИА Новости .

«У меня теперь проблемы?» — в шутку спросил гендиректор телеканала Sky News Arabia Котейш.

В ответ Путин сказал: «Вы с ними справитесь».

Котейш задал вопрос о записях после выступления индонезийского лидера Субианто. Президент азиатской страны говорил, что каждое государство ответственно за защиту своих национальных интересов. По словам Субианто, дружба — это взаимопомощь и поиск путей для сотрудничества, но она не означает, что страны должны пренебрегать своими интересами.