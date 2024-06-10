У австрийской радиожурналистки забрали аккредитационное удостоверение

сегодня в 22:18

Москва лишила права работать на территории России австрийскую журналистку Марии Книпс-Виттинг и предписала ей покинуть страну в ответ на ситуацию в Вене, пишет РИА Новости .

«Десятого июня ей предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России», — говорится в сообщении МИД России, на которое ссылается агентство.

Дипведомство назвало «зеркальной» такую меру после отзыва аккредитации у сотрудника ТАСС Ивана Попова в Австрии, и фактически выдворения его из страны.

В МИД отметили, что готовы выдать разрешение представителю австрийских медиа, но при условии соблюдения российских законов.