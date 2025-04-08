Президент США Дональд Трамп утверждает, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган «неохотно признался» ему, что якобы «взял под контроль Сирию». Сам турецкий лидер пока не комментировал слова американского коллеги, сообщает «Страна.ua» .

Подробнее об этом Дональд Трамп рассказал во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. По словам американского президента, сперва Эрдоган отрицал его утверждения о «контроле» Анкары над Дамаском, однако позже якобы сознался.

«Я сказал Эрдогану: „Ты взял под контроль Сирию. Этого никто не делал 2 тысячи лет“. Он пытался мне говорить: „Нет-нет-нет, это был не я“. Я сказал: „Это был ты“. Тогда он ответил: „Да, может быть, это был я“», — утверждает Трамп.

Ранее ситуация в Сирии обсуждалась во время переговоров президента России Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Лидеры подчеркнули необходимость обеспечения единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.