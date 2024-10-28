«Ты смотришь в экран и врешь всем»: украинский пленный обратился к Зеленскому

В сети появилось видео с обращением украинского военнослужащего, сдавшегося в плен, к президенту Украины. Он упрекнул Владимира Зеленского в обмане и возложил на него вину за смерть своих товарищей, сообщает сайт MK.ru .

На видео военнослужащий с негодованием задал вопрос, устраивает ли Зеленского ситуация, когда солдаты погибают на поле боя. Он отметил, что тела погибших остаются там, где их могут растерзать животные, а родные никогда не узнают об их судьбе, получая лишь уведомления о пропаже без вести.

Пленный продолжил обвинять украинского лидера, подчеркивая свое недовольство равнодушием президента к судьбам солдат. Он отметил, что Зеленский, глядя в камеру, вводит в заблуждение, говоря о своих лидерских качествах, и призвал граждан Украины потребовать от президента личной ответственности за последствия его решений.

«Ты смотришь в экран и врешь всем, какой ты прекрасный командир. Я хочу, чтобы люди услышали меня и пришли к тебе в гости. И закинули к тебе в кабинет пару гранат. Чтобы ты там немножко побегал, покрутился. Из-за тебя много пацанов наших полегло», — заключил боец.