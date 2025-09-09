сегодня в 15:22

Туск: Польша закроет границу с Белоруссией на фоне учений РФ и РБ «Запад-2025»

Польша собирается закрыть границу с Белоруссией из-за учений России и РБ «Запад-2025». Они начнутся 12 сентября, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости .

Граница с Белоруссией будет закрыта в ночь с 11 на 12 сентября.

Ограничения затронут, в том числе железнодорожные переходы.

Совместные учения РФ и Белоруссии «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на территории РБ. В Минске отмечали, что на учениях проверят обороноспособность Союзного государства.