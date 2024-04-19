Туск: Польша не может передать Украине системы Patriot

У Польши нет достаточного количества ЗРК Patriot, чтобы Варшава могла передать их Киеву, заявил премьер-министр страны Дональд Туск после неформального саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет ТАСС .

«У нас нет на данный момент достаточного количества Patriot, чтобы ими можно было делиться» Дональд Туск премьер-министр Польши

Призыв немецкого канцлера Олафа Шольца найти возможности для отправки противовоздушных систем Украине, по словам Туска, Польши не касается на фоне ее «прифронтового положения».

Похожее заявление ранее также сделал президент страны Анджей Дуда. Республика не может передать Киеву зенитные комплексы Patriot, так как Варшава только недавно начала создание своих систем.