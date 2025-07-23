Турция представила свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

На международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4, передает «Царьград» .

Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко заявил, что это четвертая модификация их сухопутного комплекса «Тайфун». По сути, это аналог русского «Искандера», но с дальностью 800 км.

«Буквально — это еще один тонкий намек на то, что России неплохо бы как-то взять себя в руки и довести дальность „Искандеров“ с квазибаллистическими ракетами до тысячи километров», — отмечает военный обозреватель.

Дальность «Искандеров» была специально ограничена, чтобы комплекс вписывался в ограничение Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности.

Что касается турецкой ракеты, то на самом деле это достаточно расплывчатое понятие. Официально считается, что гиперзвуковым является аппарат, который летит со скоростью более 5 махов. То есть 5 скоростей звука.

«Наш аэробалистический комплекс „Кинжал“ разгоняется до 10 махов. Гиперзвуковые планирующие блоки системы „Авангард“ летят со скоростями где-то 20-27 махов», — резюмировал Шлепченко.