Турция начала строительство собственного космодрома на побережье Сомали

Турция приступила к реализации проекта по созданию собственного космического пускового комплекса на побережье Сомали.

Как сообщает Turkiye Today, объект строится при государственной поддержке и откроет Анкаре доступ в космос с территории другого континента. В мире существует всего около дюжины подобных океанских космодромов.

По словам председателя совета директоров компании Baykar Сельчука Байрактара, Турция располагает в Сомали участком площадью 30 на 30 километров, что достаточно для размещения полноценного пускового комплекса. Помимо Baykar, площадкой планирует активно пользоваться турецкий производитель ракетной техники Roketsan, что усилит оборонный и технологический потенциал проекта.

Новый космодром станет ключевой инфраструктурой для амбициозной национальной космической программы, включающей развитие спутниковых технологий и создание системы глобального позиционирования Ulug Bey.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.