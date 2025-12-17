Турция хочет вернуть купленные у России зенитно-ракетные комплексы C-400

Как утверждает Bloomberg, ссылаясь на свои источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России забрать обратно купленные у нее ранее зенитно-ракетные системы С-400, пишет «Интерфакс» .

Источники сообщают, что турецкий лидер «затрагивал эту тему на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Туркменистане неделю назад».

По данным агентства, обсуждение этого вопроса велось и ранее между официальными представителями обеих стран. Такой шаг мог бы помочь Турции «существенно улучшить» связи с США и получить возможность приобрести американские истребители F-35.

По информации источников агентства, Анкара надеется не только вернуть ЗРК С-400, но и получить обратно деньги, потраченные на их приобретение. По мнению источников, вероятно, Турция может запросить у России снижение цены на поставляемые энергоносители.

В начале декабря посол США в Турции Том Баррак заявил, что для возвращения в программу американских истребителей F-35 Анкаре необходимо отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

США исключили Турцию из участия в программе F-35 после того, как в 2019 году турецкая сторона, согласно договору, получила российские ЗРК С-400.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.