Туристический прорыв Москвы и Пекина: как изменятся правила

На фоне растущего туристического потока между странами Москва и Пекин завершают согласование новых правил, которые кардинально упростят взаимные поездки граждан, сообщает газета «Известия» .

В июне 2025 года в китайском Циндао может быть подписано решение, сокращающее минимальный размер туристической группы с пяти до трех человек при сохранении 15-дневного безвизового пребывания.

Минэкономразвития России подтвердило, что стороны активно прорабатывают детали соглашения.

«Мы получили видение китайских коллег и сейчас отрабатываем финальные изменения», — отмечают в ведомстве. Этот шаг особенно важен для семейных путешественников и небольших компаний, которые ранее были вынуждены искать дополнительных участников для оформления групповой поездки.

Эксперты прогнозируют, что новые правила не только увеличат турпоток, но и дадут импульс развитию нишевых туристических направлений, позволяя россиянам свободнее исследовать менее популярные регионы Китая небольшими компаниями. Ожидается, что обновленное соглашение вступит в силу уже осенью 2025 года.