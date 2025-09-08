Aydinlik: Ермак и Сырский обсуждали взятку Грэму* за поставки оружия

Турецкая газета Aydinlik заявила о получении видеозаписи, на которой, по ее утверждению, глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает передачу денег американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений, сообщает РИА Новости .

На видео, якобы показывающем разговор между Ермаком и начальником Генштаба ВСУ Александром Сырским, также упоминаются бизнесмен Ренат Ахметов и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Aydinlik отмечает, что чиновники говорят на русском языке, что противоречит официальной риторике Киева.

Издание подчеркивает, что подлинность записи пока не подтверждена независимой экспертизой.

Сенатор Грэм*, известный жесткой антироссийской позицией, ранее предлагал ввести 500-процентные тарифы для стран, сотрудничающих с Россией.

* Линдси Грэм внесен Роскомнадзором в список террористов и экстремистов.