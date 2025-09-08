Турецкое издание сообщило о сговоре украинских чиновников и сенатора США
Турецкая газета Aydinlik заявила о получении видеозаписи, на которой, по ее утверждению, глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает передачу денег американскому сенатору-республиканцу Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений, сообщает РИА Новости.
На видео, якобы показывающем разговор между Ермаком и начальником Генштаба ВСУ Александром Сырским, также упоминаются бизнесмен Ренат Ахметов и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Aydinlik отмечает, что чиновники говорят на русском языке, что противоречит официальной риторике Киева.
Издание подчеркивает, что подлинность записи пока не подтверждена независимой экспертизой.
Сенатор Грэм*, известный жесткой антироссийской позицией, ранее предлагал ввести 500-процентные тарифы для стран, сотрудничающих с Россией.
* Линдси Грэм внесен Роскомнадзором в список террористов и экстремистов.