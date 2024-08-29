ЦРУ обсуждает с ВСУ строительство оборонительных сооружений под Курском
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и власти Украины обсуждают вопрос закрепления ВСУ на курском направлении, в том числе за счет оборонительных сооружений, соответствующее признание сделал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, пишет РИА Новости.
«Они строят оборонительные сооружения и, насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — признался Коэн на конференции по нацбезопасности и разведке США.
Коэн также заявил, что ВСУ на курском направлении вынужденно частично отступили. По его словам, у военных Украины «нет намерений аннексировать российскую территорию».
Киевский режим вторгся на территорию России утром 6 августа. С этого момента военнослужащие России методично оттесняют врага в обратном направлении. За время боевых действий под Курском ВСУ потеряли порядка 7 тысяч бойцов.