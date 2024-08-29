Коэн признался, что ЦРУ обсуждает с ВСУ оборонительные сооружения под Курском

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и власти Украины обсуждают вопрос закрепления ВСУ на курском направлении, в том числе за счет оборонительных сооружений, соответствующее признание сделал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, пишет РИА Новости .

«Они строят оборонительные сооружения и, насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — признался Коэн на конференции по нацбезопасности и разведке США.

Коэн также заявил, что ВСУ на курском направлении вынужденно частично отступили. По его словам, у военных Украины «нет намерений аннексировать российскую территорию».

Киевский режим вторгся на территорию России утром 6 августа. С этого момента военнослужащие России методично оттесняют врага в обратном направлении. За время боевых действий под Курском ВСУ потеряли порядка 7 тысяч бойцов.