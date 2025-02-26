В ходе специального молодежного форума «На государственной службе» был затронут вопрос, как чиновникам и госслужащим быть более открытыми в информационном пространстве, потому что часто у граждан складывается безликий образ таких специалистов, те воспринимаются как функция. В качестве позитивного примера можно привести губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

По его словам, у каждого госслужащего есть возможность создать личные страницы в соцсетях и рассказывать там о своей работе, ценностях, убеждениях, о событиях, которые происходят лично с ним и его семьей.

«И мы видим примеры того, как позиционируется должностные лица, например, Андрей Юрьевич Воробьев (губернатор Подмосковья — ред.). И по тому, сколько у него подписчиков, как много людей к нему обращаются, он фактически является в Московской области главным лидером мнений в Сети. То есть не только по должности занимает лидирующие позиции, но и за его работой следят, не побоюсь этого слова, миллионы людей», — заявил Цепелев.

Если госслужащие и чиновники будут более открыто рассказывать о своей работе, делиться тем, как они помогали людям в конкретных проблемах, тогда они не будут стесняться показывать то, что они так поступают, потому что глубоко вовлечены в работу, а не из-за должностных инструкций, подчеркнул замгендиректора.

Он добавил, что такие специалисты воспринимают свою деятельность как служение людям, своему региону, своей стране. И при этом они станут более открытыми: будут рассказывать про результаты своей работы, при этом делиться в том числе и личным контентом. Тогда доверие к госслужащим будет расти.

«Мы начали разговор с того, что продвижение по службе чаще получают люди более яркие, более заметные, которые лучше умеют презентовать себя, лучше умеют рассказать про результаты своей работы. На самом деле, они быстрее добиваются успеха, чем те, кто, например, совершенно закрыт и ничего никогда о себе не говорит. Поэтому мне кажется, что для каждого отдельного нашего слушателя, если он будет иметь свой образ, то, что маркетологи называют личным брендом, то это будет только помогать в продвижении», — заключил Цепелев.

«На государственной службе» — это часть флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», который проводится с 2023 года. Цель мероприятий — формирование у молодежи осознанного отношения к Родине, ценностям и традициям страны. Топовые спикеры обсуждают самые разные темы — от геополитики до информационной безопасности.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о важности первого специального молодежного форума «На государственной службе», который прошел в Красногорске.

«Сегодня в этом зале очень разные молодые люди, которые приняли решение ввиду своего мировоззрения, своих ценностей работать, служить стране, нашему Подмосковью. <…> Ключевая цель этого мероприятия — познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии», — сказал губернатор.