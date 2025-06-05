«Цель амбициозная»: эксперт оценил планы Британии по поставке дронов Киеву

Член экспертного клуба «Дигория», политолог Ярослав Прокопищин заявил, что планы Великобритании по поставке Украине 100 тысяч дронов в 2025 году звучат амбициозно, но Россия все равно лидирует в производстве беспилотных систем, сообщает «ФедералПресс» .

«Подобные заявления стоит рассматривать в контексте реального положения дел на фронте и возможностей российской оборонной промышленности», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что в 2024 году Лондону удалось передать Киеву лишь десятую часть от этого объема, а Владимир Путин обозначил приоритеты в этой сфере еще в начале прошлого года.

Сейчас в России выпускают широкую линейку БПЛА — от сверхмалых разведывательных до тяжелых ударных, в том числе «Охотник» и «Орион». В отличие от Украины, критически зависящей от западных поставок, РФ удается развивать собственные технологии и производство: она менее уязвима к транспортным ограничениям и санкциям.