В Китае обрушились на Зеленского из-за его «услуги» Пекину

Китайское общество не осталось равнодушным к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского об ожидаемой от Пекина «услуге» взамен отказа от удара по Красной площади 9 Мая, выразив недоумение и возмущение, пишет «Царьград» .

Недавно глава киевского режима заявил, что отказался от кровопролитных планов по просьбе Китая, иначе бы произошли «серьезные события». При этом он нагло потребовал от Пекина «ответную услугу» за такую якобы любезность.

Ранее Зеленский говорил, что Киев получил «сигналы» из Пекина о поддержке европейского ультиматума о 30-дневном перемирии, благодаря чему Украина «милостиво» отказалась подвергать опасности гостей московского парада, среди которых был и Си Цзиньпин.

Однако отказ от удара не помешал Зеленскому публично грозить Москве и заявлять о легитимности обстрелов столицы России. И хоть иностранные лидеры не отменили визиты, а парад прошел спокойно, Зеленский решил, что не стоит останавливаться, и теперь ждет от Китая «ответной услуги».

Эти слова вызвали настоящий шок и гнев в самой КНР. Пользователи популярного китайского портала Tencent не скрывают возмущения и выражают удивление подобной наглостью украинского лидера: китайские комментаторы напомнили украинскому президенту о многомиллиардных долгах, санкциях против китайских компаний и подчеркнули, что Китай никому ничего не должен.

«Он невероятно бесит. Ему все время кто-то что-то должен», — сказано в одном из мнений.

В этих сердитых сообщениях отражаются явное разочарование и ярость — даже самые сдержанные китайцы открыто критикуют действия Киева и поведение Зеленского.