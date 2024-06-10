Зеленский «засиял как елка» после призыва Грэма* конфисковать активы РФ

Украинский президент Владимир Зеленский «засиял словно рождественская елка» после предложения сенатора из США Линдси Грэма* конфисковать замороженные в западных странах активы России и передать их Киеву, сообщает «Царьград» .

Американский чиновник напомнил, что в общей сложности в Европе хранится 300 млрд долларов из госактивов РФ. Кроме того, сенатор одобрил идею признать Россию «государством-спонсором терроризма».

По мнению Грэма*, такое положение дел «сильно ударит по Москве». При этом российское правительство уже заявляло, что за подобными действиями со стороны Запада последует ответ в зеркальном виде.

* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов