Зеленский «засиял как елка» после призыва Грэма* конфисковать активы РФ
«Царьград»: Грэм* очень обрадовал Зеленского призывом о конфискации активов РФ
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский «засиял словно рождественская елка» после предложения сенатора из США Линдси Грэма* конфисковать замороженные в западных странах активы России и передать их Киеву, сообщает «Царьград».
Американский чиновник напомнил, что в общей сложности в Европе хранится 300 млрд долларов из госактивов РФ. Кроме того, сенатор одобрил идею признать Россию «государством-спонсором терроризма».
По мнению Грэма*, такое положение дел «сильно ударит по Москве». При этом российское правительство уже заявляло, что за подобными действиями со стороны Запада последует ответ в зеркальном виде.
* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов