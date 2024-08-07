Три к одному: на Украине смертность в разы превысила рождаемость

«Украина исчезает на наших глазах… Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в пиковый период пандемии», — сообщает польский портал Interiа, на который ссылается российское агентство.

За первые шесть месяцев 2024 года на каждые три смерти проходился всего один новорожденный, указано в публикации портала.

По мнению авторов исследования, страна пустеет на фоне катастрофического снижения рождаемости и военного противостояния.