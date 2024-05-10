Три БПЛА ликвидированы в Брянской области

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram .

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в публикации.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет. На месте находятся оперативные службы.

Ранее ПВО сбила летящий на Москву дрон. Беспилотник упал в Подольске.