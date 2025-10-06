«Тревожные обороты»: политолог оценила вероятность конфликта США и Венесуэлы

Член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Мария Прокофьева заявила, что усиление системы противовоздушной обороны Венесуэлы на побережье на случай высадки десанта США говорит о «тревожных оборотах» в напряженных отношениях двух стран, сообщает «ФедералПресс» .

«Затяжная эскалация между США и Венесуэлой, начавшаяся еще летом на фоне войны Трампа с латиноамериканскими наркокартелями, набирает тревожные обороты», — сказала эксперт.

По ее словам, уже два десятка человек стали жертвами американских атак на суда, предположительно использовавшиеся для транспортировки наркотических веществ. Трамп квалифицировал данное противостояние как «вооруженный конфликт немеждународного характера», а Мадуро активировал стратегию национальной обороны «Независимость-200».

Несмотря на заявленную готовность Венесуэлы к дипломатическому урегулированию и взаимодействие с международными организациями, риск военной интервенции со стороны США возрастает, особенно в свете распространяющихся сведений о вероятной десантной операции.

По мнению политолога, не исключено, что Соединенные Штаты предпримут попытку высадки ограниченного контингента или нанесут точечные удары с воздуха по ключевым центрам управления, подобно тому, как Израиль действует против ХАМАС.

