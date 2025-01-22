Трансляцию церемонии инаугурации Дональда Трампа посмотрели 24,6 млн человек

Прямую трансляцию торжественной церемонии инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа посмотрели 24,6 млн человек. За инаугурацией экс-главы государства Джо Байдена в 2021 году наблюдали 33,8 млн телезрителей, сообщает РБК .

По данным аналитической компании Nielsen, трансляцию церемонии можно было увидеть на 15 телеканалах с 18:30 до 3:00 по московскому времени.

Аналитики отметили, что наибольшее внимание зрителей было приковано к инаугурации в самом начале. В 20:15 по Москве ее смотрели 34,4 млн человек. Особенно активно за церемонией следили американцы в возрасте от 35 до 54 лет.

В 2017 году за первым вступлением Трампа в должность главы американского государства наблюдали около 31 млн человек.

20 января республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США, произнеся присягу в Капитолии. В ходе своей речи он объявил о начале «золотого века Америки», пообещав гражданам страны сделать ее «снова великой».