Трампа не разочаровал уровень представителей РФ на переговорах

Журналист спросил у президента США Дональда Трампа, разочарован ли он уровнем делегации, которую Россия отправила в Турцию. Глава Соединенных Штатов ответил отрицательно.

«Я не разочарован. С чего бы это?», — спросил Трамп.

Американский президент добавил, что ничего не знает о российской делегации, приехавшей на переговоры в Стамбул. Он ее даже не проверял.

Переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая в турецком Стамбуле. По заявлениям СМИ, они должны были начаться в 10:00, но этого не произошло.