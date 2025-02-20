Трамп заявил о преимуществах России перед переговорами по Украине

Трамп: у русских есть козыри в виде территорий перед переговорами по Украине

Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку контролирует значительную часть ее территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

"У них (России -ред) есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — сказал глава Белого дома во время общения с журналистами.

Трамп добавил, что уверен в стремлении Москвы завершить конфликт на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале масштабного наступления и переходе границы страны в районе Курской области.