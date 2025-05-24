Трамп заявил о наращивании изготовления гиперзвуковых ракет в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал создавать собственный запас гиперзвуковых ракет после того, как разработал это оружие, пишет РИА Новости .

«Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах», — заявил Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт.

Трансляцию вел Белый дом. Во время мероприятия лидер США сделал провокационное заявление. По его словам, якобы во время президентского срока Барака Обамы чертежи американских ракет были украдены русскими.

Это не первый случай, когда Трамп приписывает Москве кражу разработок «суперракет» США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал это сообщение, отметив, что у России достаточно и своих разработок, которые на данный момент не имеют аналогов в мире.