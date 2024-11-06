Трамп заявил о массовом мошенничестве на выборах в штате Пенсильвания

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил о массовом мошенничестве на президентских выборах в колеблющемся штате Пенсильвания, пишет ТАСС .

По его словам, много таких случаев зафиксировано в Филадельфии.

Трамп добавил, что правоохранительные органы уже направляются туда, чтобы провести расследование.

В США идет день основного голосования на выборах президента. Голосование уже идет во всех семи колеблющихся штатах — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.