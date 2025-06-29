Трамп заявил, что у Ирана могло быть четыре ядерных объекта

Американский президент Дональд Трамп допустил, что у Ирана могло быть четыре ядерных объекта, из которых один не был основным, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«Мы знали, что у них было много объектов, возможно, три плюс один, но говорилось, что у них было три основных объекта», — отметил он.

При этом он не уточнил, какой именно четвертый ядерный объект исламской республики он подразумевает.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана.

После чего исламская республика ударила ракетами в ответ. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось заключить мирное соглашение.