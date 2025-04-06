Трамп заявил, что США ждут трудные времена
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ждут трудные времена, но конечный результат, по его словам, будет историческим, сообщает РИА Новости.
«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал он в соцсети Truth Social.
По его словам, Китай потерял гораздо больше.
Президент США объявил о введении базовой пошлины в 10% на весь импорт в Штаты и о «взаимных» тарифах на импорт, доходящих почти до 50%, из нескольких десятков стран.
Базовые пошлины вступят в силу 5 апреля, «зеркальные» тарифы — 9 апреля, написано на сайте Белого дома. России нет ни в одном из списков, потому что введенные ранее санкции США уже исключают «значимую торговлю» с РФ, пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. И все-таки экономика России по-прежнему тесно связана с мировыми рынками и подвержена влиянию всех процессов, которые там происходят.