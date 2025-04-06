Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ждут трудные времена, но конечный результат, по его словам, будет историческим, сообщает РИА Новости.

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, Китай потерял гораздо больше.

Президент США объявил о введении базовой пошлины в 10% на весь импорт в Штаты и о «взаимных» тарифах на импорт, доходящих почти до 50%, из нескольких десятков стран.

Базовые пошлины вступят в силу 5 апреля, «зеркальные» тарифы — 9 апреля, написано на сайте Белого дома. России нет ни в одном из списков, потому что введенные ранее санкции США уже исключают «значимую торговлю» с РФ, пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. И все-таки экономика России по-прежнему тесно связана с мировыми рынками и подвержена влиянию всех процессов, которые там происходят.