Трамп заявил, что обсуждал с Путиным будущее Запорожской АЭС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего разговора с Владимиром Путиным обсуждался вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, российский лидер готов сотрудничать с Украиной и сделать работу АЭС открытой.
«Мы говорили с Путиным по поводу Запорожской АЭС. И он готов работать вместе с Украиной, готов сделать ее открытой», — заявил американский президент.
Одновременно Трамп признал, что Россия не обстреливала станцию, и подчеркнул необходимость скорейшего достижения договоренностей, пока российские войска не расширили зону контроля.
«Лучше заключить сделку сейчас», — добавил он, — «поскольку Россия в ближайшее время может взять под контроль еще больше территорий».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.