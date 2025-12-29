Трамп заявил, что обсуждал с Путиным будущее Запорожской АЭС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе недавнего разговора с Владимиром Путиным обсуждался вопрос безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, российский лидер готов сотрудничать с Украиной и сделать работу АЭС открытой.

«Мы говорили с Путиным по поводу Запорожской АЭС. И он готов работать вместе с Украиной, готов сделать ее открытой», — заявил американский президент.

Одновременно Трамп признал, что Россия не обстреливала станцию, и подчеркнул необходимость скорейшего достижения договоренностей, пока российские войска не расширили зону контроля.

«Лучше заключить сделку сейчас», — добавил он, — «поскольку Россия в ближайшее время может взять под контроль еще больше территорий».

