Трамп заявил, что обсудит с Путиным территориальный вопрос по Украине

Президент США Дональд Трамп раскрыл, что именно он хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. В первую очередь политики поговорят на тему украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

Трамп планирует обсудить с коллегой вопрос территорий. Республиканец считает, что решение по нему должен принять и Киев.

Республиканец отметил, что Москва заинтересована в экономическом потенциале США, он это видит. По словам Трампа, если переговоры по украинскому вопросу пройдут хорошо, то он готов обсуждать с Путиным и тему бизнеса.

Встреча лидеров РФ и США пройдет в Анкоридже на Аляске. Она стартует в 11:00 по местному времени. Это 22:00 по Москве.