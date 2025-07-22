Трамп загадочно ответил на вопрос о встрече с Путиным в Китае

Президент США Дональд Трамп не подтвердил и не опроверг возможность проведения встречи с главой России Владимиром Путиным во время потенциального визита в Китай. По словам республиканца, он, вероятно, посетит КНР в «не столь отдаленном будущем», сообщает ТАСС .

Трамп пообещал вскоре принять решение о возможной поездке в Китай. Говоря о перспективах личной встречи с Путиным в КНР, американский лидер заявил, что «возможны многие встречи».

Ранее в Кремле заявляли, что президенты России и США могут встретиться в Пекине в сентябре. В это время в китайской столице отпразднуют 80-ю годовщину победы над милитаристской Японией.

«Если так случится, что он (Трамп — ред.) тоже там (в Пекине — ред.) окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июля.