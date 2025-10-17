Трамп высказался о новых антироссийских санкциях

Трамп заявил о несвоевременности новых санкций против России
Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводить новые антироссийские санкции преждевременно, сообщает РИА Новости.

«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — сказал Трамп.

Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, подготовку которой должны обеспечить переговоры на высоком дипломатическом уровне.