Трамп высказался о новых антироссийских санкциях
Трамп заявил о несвоевременности новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что вводить новые антироссийские санкции преждевременно, сообщает РИА Новости.
«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», — сказал Трамп.
Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, подготовку которой должны обеспечить переговоры на высоком дипломатическом уровне.