Трамп выразил сожаление из-за гибели военных при операции в Венесуэле
Фото - © РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление по поводу значительных потерь в ходе военной операции в Венесуэле, подчеркивая, что большинство погибших были гражданами Кубы, пишет РИА Новости.
«У нас было много военных на земле, но это было потрясающее. И подумайте, никто (с нашей стороны — ред.) не погиб, а с другой стороны погибло много людей, к сожалению», — отметил глава американской администрации на мероприятии в Трамп-Кеннеди-центре.
Он добавил, что жертвами операции стали преимущественно кубинцы.
3 января США осуществили масштабную атаку на Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и создании угрозы, в том числе для США. На слушании в суде Нью-Йорка Мадуро и его жена отвергли все обвинения.
В министерстве иностранных дел Российской Федерации выразили поддержку народу Венесуэлы, потребовали освобождения Мадуро и его супруги и призвали к деэскалации конфликта. Пекин вслед за Москвой также призвал к немедленному освобождению Мадуро и его жены, отметив, что действия Соединенных Штатов являются нарушением международного права. Внешнеполитическое ведомство КНДР также подвергло критике действия США.
