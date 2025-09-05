Трамп выложил снимок с Путиным после переговоров с главами стран Европы

После беседы с главами стран ЕС 4 сентября американский президент Дональд Трамп выложил в соцсети Truth Social совместный снимок с президентом РФ Владимиром Путиным. Фотография была сделана на встрече двух лидеров в США в Анкоридже на Аляске, сообщает « Коммерсант ».

На снимке Путин и Трамп смотрят в небо. В следующей публикации президент США выложил фото, на котором над ним и российским коллегой пролетают несколько стратегических бомбардировщиков B-2 и истребителей ВВС РФ.

4 сентября прошел саммит «коалиции желающих». В нем поучаствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон. Дональд Трамп созвонился с участниками по видеосвязи.

По данным немецкой газеты Bild, разговор между лидерами государств был сложным. Агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома рассказало, что Трамп требовал от ЕС перестать покупать нефть у РФ.