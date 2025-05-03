Трамп встретится с лидерами стран Персидского залива

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается устроить встречу с участием лидеров стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Саммит может произойти 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

В мероприятии поучаствуют главы ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Бахрейна и Омана. Встреча Трампа с лидерами Персидского залива указывает на важность кооперации Соединенных Штатов со странами в экономическом плане.

Трамп собирается приехать в Эр-Рияд 13 мая. Саммит проведут на следующий день. После этого американский президент поедет в Доху и Абу-Даби.

На встречах Трамп обсудил с лидерами Персидского залива вопросы инвестиций, продажи вооружений, а также сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.